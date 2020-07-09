В Кыштыме четырёхлетний велосипедист попал под колёса иномарки

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Вчера днём возле дома № 115 на улице К. Либкнехта мальчик 2015 года рождения катался на велосипеде. При этом он находился в трёхстах метрах от своего дома без присмотра взрослых.

Выехав на нерегулируемый пешеходный переход, ребёнок столкнулся с проезжающим автомобилем Тойота под управлением водителя 1987 года рождения.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, в результате ДТП четырёхлетний велосипедист получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Его здоровью ничего не угрожает, и сейчас он находится на амбулаторном лечении.

По факту ДТП проводится административное расследование.