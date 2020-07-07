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В Кыштыме водитель автомобиля сбил подростка, который переходил дорогу в неположенном месте

Сегодня, 11:07 Категория: ГИБДД информирует
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Фото пресс-службы Госавтоинспекции Челябинской области. 

 

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 6 июля, в 17 часов 10 минут. 34-летний водитель ВАЗ 11193, не выбрав безопасную скорость движения, совершил наезд на 14-летнего пешехода. Подросток переходил дорогу на улице Образцова в неположенном месте.

 


Как сообщают в пресс-службе областной Госавтоинспекции, в результате происшествия подростку назначено амбулаторное лечение.

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Теги: Кыштым ДТП сбили подростка пешеход

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