Алексей Текслер поздравляет работников ГИБДД с профессиональным праздником

Вчера, 11:42 Категория: ГИБДД информирует

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Уважаемые работники Госавтоинспекции!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Автомобиль давно стал неотъемлемой частью жизни практически каждой семьи, предметом повседневности, без которого немыслима современная цивилизация. На Южном Урале количество зарегистрированных автомобилей выросло многократно. Важно, чтобы в нашу эпоху скоростей этот поток был упорядочен, удобен и максимально безопасен. На это нацелен национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которого нужно троекратно снизить количество тяжких ДТП, организовать системы видеофиксации, привести к нормативам дорожную сеть. А главное – повысить культуру вождения, правовой уровень взаимоотношений всех участников движения. Уверен, что ваш профессионализм, опыт работы на дорогах, знание дела и уважительный подход к каждому человеку за рулем позволит решить эти большие задачи. Желаю вам успехов, здоровья, счастья и благополучия!

А.Л. Текслер, губернатор Челябинской области.