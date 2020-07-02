В Кыштыме назначены штрафы за нарушение содержания дороги

Сегодня, 15:38 Категория: ГИБДД информирует

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Как уже сообщалось на сайте «КР», 5 февраля этого года на улице Карла Либкнехта произошло ДТП со смертельным исходом. В аварии погибла местная жительница 1987 года рождения.



Одной из причин трагедии стала наледь на дороге. Факт нарушения содержания дороги инспекторы кыштымского отдела ГИБДД не оставили без внимания. Соответствующие протоколы были направлены в суд.



Как сообщил нашему сайту государственный инспектор дорожного надзора ГИБДД Кыштыма Станислав Беляев, в качестве ответчиков выступили администрация Кыштымского городского округа, управление городского хозяйства и муниципальное предприятие «Дорсервис».



Решением мирового судьи все три ответчика были признаны виновными. В Кыштымском городском суде приговор был обжалован. Однако принято решение оставить его без изменений.



На нарушение содержания дорог штрафы для администрации Кыштымского городского округа и управления городского хозяйства составили по 200 тысяч рублей. Штраф для Дорсервиса –100 тысяч рублей.



Приговор вступил в законную силу.