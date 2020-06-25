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В Кыштыме сотрудники ГИБДД рассказали детям о правилах езды на велосипедах

Сегодня, 12:06 Категория: ГИБДД информирует
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Фото предоставлено пресс-службой МО МВД России "Кыштымский".

 

Сотрудники госавтоинспекции Кыштыма провели акцию «Велосипедисты на дороге». Как рассказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, сотрудники ГИБДД проводили беседы с детьми около пешеходных переходов, раздали 50 тематических листовок. Основное внимание было уделено правилам езды на велосипеде, необходимости использования защитной экипировки и тому, что в тёмное время суток лучше использовать световозвращающие элементы в одежде.

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Теги: Кыштым ГИБДД Кыштыма Полиция Кыштыма Велосипедисты на дороге

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