В Кыштыме сотрудники ГИБДД рассказали детям о правилах езды на велосипедах

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Фото предоставлено пресс-службой МО МВД России "Кыштымский".

Сотрудники госавтоинспекции Кыштыма провели акцию «Велосипедисты на дороге». Как рассказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, сотрудники ГИБДД проводили беседы с детьми около пешеходных переходов, раздали 50 тематических листовок. Основное внимание было уделено правилам езды на велосипеде, необходимости использования защитной экипировки и тому, что в тёмное время суток лучше использовать световозвращающие элементы в одежде.