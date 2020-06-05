Госавтоинспекторы Кыштыма привлекли к административной ответственности водителя пассажирского транспорта

Сегодня, 11:54 Категория: ГИБДД информирует

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Фото ГИБДД Кыштыма.

Вчера на территории Кыштымского городского округа состоялось профилактическое мероприятие «Автобус».

Инспекторы проверили маршруты автобусов на пригородном и междугороднем сообщениях. Особое внимание обращалось на легальность деятельности перевозчиков, исправность тормозной системы, внешних световых приборов, брызговиков, внесение изменений в конструкцию ТС, а также наличие тахографов.

На привокзальной площади Кыштыма было проверено шесть маршрутных транспортных средств.

В ходе рейда выявлено одно нарушение. Водитель осуществлял перевозку пассажиров по маршруту Электролитный – санаторий «Лесное озеро» с выключенным светом фар и дневными ходовыми огнями. В результате нарушитель привлечён к административной ответственности.