В Кыштыме сегодня пройдёт рейд «Пьяный водитель»

Сегодня, 13:14 Категория: ГИБДД информирует

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Сегодня вечером на территории Кыштымского городского округа Госавтоинспекторы будут проводить рейд по выявлению пьяных водителей.

В последнее время в нашем городе отмечается рост правонарушений, когда за руль транспортного средства садятся подвыпившие граждане. Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Марина Шнырёва, только в мае на территории Кыштымского округа задержано уже семеро водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Пятеро нарушителей ранее уже привлекались к административной ответственности за пьяную езду. Теперь им грозит уголовная.