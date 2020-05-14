В Кыштыме пьяный водитель докатался до уголовной статьи

Сегодня, 12:42 Категория: ГИБДД информирует

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Вчера 44-летний водитель Хонды вышел из «Красного и белого» в микрорайоне Каолиновом и, заметив дежуривший неподалёку наряд ДПС, поспешил уехать.

Однако сотрудникам ГИБДД этот водитель уже хорошо знаком: он не раз попадал в их поле зрения за нарушение Правил дорожного движения, а в последний раз и вовсе был лишён прав за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Марина Шнырёва, буквально на днях срок наказания истёк, мужчина заново сдал экзамены и должен был получить водительское удостоверение. Однако, по всей видимости, отмечать возвращение прав он начал заблаговременно.

Вчера, когда его остановили, водитель снова оказался пьян. На сей раз решается вопрос о возбуждении в отношении него уже уголовного дела по статье 264.1 – «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция статьи предусматривает наказания от штрафа до трёхсот тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет.