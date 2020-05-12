В Кыштыме за апрель произошло двадцать ДТП

Сегодня, 13:40 Категория: ГИБДД информирует

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За апрель сотрудниками Госавтоинспекции на территории Кыштымского округа пресечено 272 нарушения Правил дорожного движения. За несоблюдение требований об обязательном страховании автотранспорта привлечено к административной ответственности 46 водителей.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Марина Шнырёва, за истёкший месяц выявлено 11 участников дорожного движения, уклоняющихся от уплаты административного штрафа за нарушение ПДД. Всем им выписаны штрафы в двукратном размере суммы долга.

На территории округа задержано за управление транспортных средств без прав на управление 11 водителей, из них один – несовершеннолетний. Выявлено и задержано пять водителей, управляющих транспортным средством в нетрезвом состоянии.

За апрель на территории Кыштымского городского округа зарегистрировано 20 ДТП.