В Кыштыме одно за другим произошли дорожно-транспортные происшествия
Сегодня, 10:59 Категория: ГИБДД информирует
1 788
0
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции работают сразу на двух ДТП. Одно произошло напротив здания администрации Кыштымского городского округа. Здесь столкнулись две отечественные легковушки.
Второе ДТП произошло на круговом движении в микрорайоне Нижнего Кыштыма. Здесь легковой автомобиль перевернулся на бок.
В кыштымскую больницу ни с одного из мест ДТП пострадавших не доставляли.
По обеим авариям подробности уточняются.