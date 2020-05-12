В Кыштыме одно за другим произошли дорожно-транспортные происшествия

Сегодня, 10:59 Категория: ГИБДД информирует

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В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции работают сразу на двух ДТП. Одно произошло напротив здания администрации Кыштымского городского округа. Здесь столкнулись две отечественные легковушки.

Второе ДТП произошло на круговом движении в микрорайоне Нижнего Кыштыма. Здесь легковой автомобиль перевернулся на бок.

В кыштымскую больницу ни с одного из мест ДТП пострадавших не доставляли.

По обеим авариям подробности уточняются.