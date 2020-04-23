В Кыштыме дорожная полиция и прокуратура проводят проверку дорог
Сегодня, 15:46 Категория: ГИБДД информирует
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В целях соблюдения норм законодательства о безопасности дорожного движения прокуратурой города и госавтоинспекцией организована и проводится проверка на территории Кыштымского городского округа.
Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Марина Шнырёва, при проверке улично-дорожной сети основное внимание уделяется ровности покрытия дорог и наличие стационарного электрического освещения.
По всем выявленным недостаткам сотрудниками дорожного надзора составляются акты содержания дорог, по которым будут приняты соответствующие меры реагирования.