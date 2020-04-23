Завтра ожидается ухудшение погодных условий: сильный ветер и осадки Сегодня, 16:02

В Кыштыме дорожная полиция и прокуратура проводят проверку дорог Сегодня, 15:46

Обращение митрополита Челябинского и Миасского Григория к южноуральцам Сегодня, 15:06

ГИБДД Кыштыма рассказала подробности ДТП с загоревшимся автомобилем Сегодня, 13:59

Жители Кыштыма могут не проводить поверку счётчиков Сегодня, 12:40

Жители Кыштыма теперь обязаны указывать номера телефонов при покупке билетов на поезд Сегодня, 12:38

Рисунки кыштымских детей столетней давности Сегодня, 12:36

В Челябинской области за сутки подтверждено 57 новых случаев заражения коронавирусом Сегодня, 12:16

Житель Кыштыма может отправиться в колонию на 20 лет за совершение наркопреступлений Сегодня, 11:37

В Кыштыме два пожарных расчёта выезжали вчера на ДТП, в результате которого загорелся автомобиль Сегодня, 11:14

Одно из градообразующих предприятий Кыштыма вошло в перечень системообразующих и может рассчитывать на господдержку Сегодня, 01:15

Братья-наркодилеры из Кыштыма проведут за решёткой четверть века на двоих Сегодня, 01:02