В Кыштыме водителей, у которых истёк срок действия прав, не будут привлекать к ответственности

Сегодня, 14:05 Категория: ГИБДД информирует

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Как уже сообщалось на сайте «КР», в России была скорректирована правоприменительная деятельность, связанная с просроченными водительскими удостоверениями.

Как пояснила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Кыштыма Марина Шнырёва, срок действия истекающих прав продлён до 15 июля. В связи с этим, водителей с удостоверениями, срок действия которых истёк или истекает в период с 1 февраля по 15 июля текущего года, не будут привлекать к административной ответственности.