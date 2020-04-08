Тридцать автовладельцев Кыштыма были арестованы за неуплату штрафов по линии ГИБДД

Сегодня, 12:47 Категория: ГИБДД информирует

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ГИБДД Кыштыма напоминает: своевременная уплата административного штрафа заканчивается по истечении 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. В случае неуплаты в указанный срок, сумма штрафа удваивается (при этом она будет не менее одной тысячи рублей), а должник может быть подвергнут административному аресту на срок до 15 суток, либо обязательным работам на срок до 50 часов.

За первый квартал этого года в межмуниципальном отделе МВД России «Кыштымский» за неуплату штрафов по линии ГИБДД возбуждено уже более ста дел об административных правонарушениях. Тридцать человек привлечены к административному аресту.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, получить сведения об административных правонарушениях в области дорожного движения можно на портале государственных услуг –www.gosuslugi.ru, а также на официальном сайте Госавтоинспекции – гибдд.рф в сервисе «Проверка штрафов». Для этого необходимо ввести государственный регистрационный знак и номер свидетельства о регистрации автомобиля.

Начальник ГИБДД Кыштыма Василий Алферов напоминает, что скидкой в 50 процентов можно воспользоваться, если оплатить штраф в течение 20 дней со дня вынесения постановления о привлечении к административной ответственности. Однако это не касается штрафов за повторные правонарушения или за управление в нетрезвом виде и отказе от медицинского освидетельствования.