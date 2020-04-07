ГИБДД Кыштыма предупреждает водителей о сложной ситуации на дорогах

Вчера, 09:25 Категория: ГИБДД информирует

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Госавтоинспекция просит водителей и пешеходов быть особенно внимательными на дорогах, поскольку выпадение снега и резкий перепад температур значительно осложнил ситуацию. На проезжей части образовалась сильная наледь.

– Как известно, тормозной в несколько раз увеличивается при движении по обледенелой дороге, – предупреждает инспектор по пропаганде ГИБДД Кыштыма Марина Шнырёва. – Не всегда следует надеяться на противоскользящие материалы, которыми посыпают проезжую часть. Зачастую песок не удерживается на обледенелом покрытии и сдвигается колесами автомашин. ГИБДД настоятельно призывает автовладельцев не использовать транспорт, если резина не соответствует погодным условиям. Уважаемые водители, соблюдайте Правила дорожного движения. Особое внимание необходимо обратить на соблюдение скоростного режима, дистанции, выполнение предписаний дорожных знаков и исключение резких манёвров.