Житель Кыштыма провалился под лёд на мопеде

Сегодня, 11:28 Категория: ГИБДД информирует

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Инцидент произошёл на городском пруду третьего апреля около семи часов вечера. Во время патрулирования на улице 1 Мая сотрудники ДПС ГИБДД «Кыштымский» заметили двух мотоциклистов, которые попытались скрыться.

Один из них решил уйти от преследования по льду городского пруда. Однако проехав несколько метров, 21 летний владелец мопеда «Альфа» провалился под лед. Водитель успел спрыгнуть со своего «железного коня» и выбраться на берег, а вот мопед утонул.

Как позже установлено сотрудниками ДПС, молодой человек не имел права управления транспортным средством. Теперь незадачливому водителю грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.