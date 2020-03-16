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В Кыштыме водители рискуют попасть под арест за неуплату штрафов

Сегодня, 14:24 Категория: ГИБДД информирует
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За прошедшую неделю выявлено пять жителей Кыштыма, которые уклоняются от уплаты административных штрафов за нарушение Правил дорожного движения.

 

Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде безопасности кыштымского отдела ГИБДД Марина Шнырёва, в соответствии со статьёй 20.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ, водителям теперь выписаны штрафы в двукратном размере от неуплаченной суммы. Один из жителей Кыштыма по решению суда попал под административный арест.

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Теги: Кыштым Нарушители Правила дорожного движения

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