В Кыштыме водители рискуют попасть под арест за неуплату штрафов

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За прошедшую неделю выявлено пять жителей Кыштыма, которые уклоняются от уплаты административных штрафов за нарушение Правил дорожного движения.

Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде безопасности кыштымского отдела ГИБДД Марина Шнырёва, в соответствии со статьёй 20.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ, водителям теперь выписаны штрафы в двукратном размере от неуплаченной суммы. Один из жителей Кыштыма по решению суда попал под административный арест.