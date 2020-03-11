В Кыштыме начинающий водитель врезался в автомобиль, в котором находился маленький ребёнок

Вчера, 13:36 Категория: ГИБДД информирует

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Фото предоставлено ГИБДД Кыштыма.

ДТП произошло сегодня около одиннадцати часов утра перед пешеходным переходом на площади Карла Маркса.

Как пояснила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Марина Шнырёва, 19-летний водитель ВАЗ-21083 не выдержал достаточной дистанции и на полном ходу врезался в ВАЗ-21140, который ехал перед ним и притормозил у пешеходного перехода. В момент аварии на заднем сиденье «четырнадцатой» находился пятилетний ребёнок. Он был в специальном удерживающем устройстве, но очень сильно напугался.

На место прибыла бригада «скорой». Никому из участников ДТП, в том числе и самому маленькому пассажиру, медицинская помощь не понадобилась.

Виновник ДТП привлечён к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. Молодому человеку, водительский стаж которого не превышает и двух лет, грозит штраф в полторы тысячи рублей.

К слову, это уже далеко не первое его нарушение ПДД. Лихач привлекался к ответственности, в том числе, и за превышение скорости. Всего он попадал в поле зрения Госавтоинспекторов более десяти раз.