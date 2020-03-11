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В Кыштыме остановили автобус, в котором детей перевозили с нарушениями требований безопасности

Вчера, 11:14 Категория: ГИБДД информирует
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Сотрудники кыштымской Госавтоинспекции во время надзора за дорожным движением остановили «Газель» с надписью «ДЕТИ». Микроавтобус числится в муниципальном автономном учреждении «Центр туризма, экскурсий и краеведения» Учалинского района Республики Башкортостан.

 

В ходе проверки документов было установлено, что 43-летний водитель, житель Республики Башкортостан, перевозил 13 спортсменов в возрасте от 10 до 16 лет. Ребята возвращались с соревнований, проходивших в Сысерти. При этом сопровождающего детей в микроавтобусе не было.

 

 

Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Марина Шнырёва,  у водителя также отсутствовал список детей с их именами и фамилиями, контактными данными родителей. Мужчина пояснил, что в салоне только 13 мест, которые заняты детьми и сопровождающий решил поехать не с ними, а на рейсовом автобусе.

 

Теперь водителю придётся заплатить штраф в размере трёх тысяч рублей. До границы с Башкортостаном «Газель» сопроводили сотрудники ГИБДД. По данному факту, согласно статье 12.23 КоАП, в отдел ГИБДД города Учалы направлены документы для проверки и принятию дисциплинарных мер согласно законодательству.

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Теги: Кыштым ГИБДД Учалы Сысерть Башкортостан ДЕТИ Газель с детьми

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