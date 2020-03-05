В Кыштыме пенёк от масленичного столба стал причиной ДТП

Сегодня, 08:12 Категория: ГИБДД информирует

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Вчера вечером на площади Карла Маркса, где в субботу, 29 февраля, кыштымцы провожали зиму, произошло ДТП. Причиной стал примерно полуметровый пень, оставшийся от масленичного столба. Он до сих пор торчит посередине площади, на которой то и дело паркуются машины.

Как пояснила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Марина Шнырёва, водитель «Матиза» решила выехать с парковки, но её ослепило солнце, и она не заметила тот самый пенёк. В результате у машины повреждён бампер. Сама автовладелица не пострадала.