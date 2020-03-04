В Кыштыме полицейские рассказали подросткам, когда можно стать водителями

Вчера, 15:45 Категория: ГИБДД информирует

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Сотрудники ГИБДД и подразделения по делам несовершеннолетних кыштымской полиции встретились с учениками вечерней школы.

Инспектор по пропаганде ГИБДД майор полиции Марина Шнырёва напомнила подросткам о правилах поведения на дороге. Особое внимание было уделено теме мопедов и скутеров, на которых нередко разъезжают несовершеннолетние. Для управления этими видами транспорта необходимо получить водительское удостоверение категории М или иметь водительское удостоверение с любой другой открытой категорией. Садиться за руль таких «железных коней» разрешается с 16-летнего возраста. При этом водителям запрещается перевозить пассажиров и двигаться по дороге без мотошлема.

При этом пройти обучение на категорию А можно ещё до наступления совершеннолетнего возраста, но сдать квалификационные экзамены в ГИБДД получится только с 18 лет.

Госавтоинспектор отметила также, что водители мопедов и мотоциклов привлекаются к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения на общих основаниях с водителями автомобилей. За управление скутером водителем, не имеющим права управления транспортным средством, предусмотрен административный штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Инспектор подразделения по делам несовершеннолетних майор полиции Наталья Земляницина разъяснила школьникам их права и обязанности, рассказала об административной и уголовной ответственности за совершение преступлений и правонарушений. Напомнила о вреде употребления табака, алкоголя и наркотических средств, а также объяснила, чем опасны эти вредные привычки.