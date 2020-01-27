Полиция Кыштыма получила новенькие автомобили УАЗ «Патриот»

Сегодня, 12:13 Категория: ГИБДД информирует

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В Челябинске начальник Главного управления МВД России по Челябинской области, генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев провёл гарнизонный развод. На Театральной площади состоялась торжественная передача служебных автомобилей различным подразделениям органов внутренних дел Челябинской области.



Андрей Сергеев передал сотрудникам ключи и паспорта от 92 служебных автомобилей. Шестьдесят три УАЗ «Патриот» и 18 машин «Лада Гранта» распределены в подразделения ГИБДД области. Все транспортные средства получены в рамках национального проекта «Безопасность дорожного движения». Всего между подразделениями органов внутренних дел региона было распределено порядка 200 единиц автотехники, однако территория площади не позволила вместить такое количество автотранспорта.

Межмуниципальному отделу МВД России «Кыштымский» передано четыре «Патриота». На все машины нанесена специальная раскраска, установлены сигнально-громкоговорящие устройства и рации.



В торжественном мероприятии приняли участие сотрудники ГИБДД Кыыштыма командир отделения ДПС майор полиции Денис Худяков, майор полиции Андрей Чугунов, капитан полиции Станислав Беляев, капитан полиции Дмитрий Кузнецов и лейтенант полиции Степан Стрижов.



Под звуки духового оркестра на новых служебных автомобилях кыштымские полицейские проехали по площади города Челябинска.