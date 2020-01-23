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В ДТП под Кыштымом серьёзно пострадал мужчина

Сегодня, 08:57 Категория: ГИБДД информирует
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Вчера вечером в районе посёлка Косой Мост произошло столкновение двух автомобилей.

 

Житель Кыштыма 1964 года рождения управлял автомобилем марки «Лифан». Ему навстречу двигался ВАЗ-21124, которым управлял житель Миасса 1977 года рождения.

 

На крутом повороте отечественную легковушку занесло, она вылетела на встречную полосу движения и врезалась в иномарку. От столкновения ВАЗ сильно покорёжило, и её водителю пережало ноги.

 

Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Марина Шнырёва, пострадавшего доставили в кыштымскую больницу. Врачи диагностировали у него переломы обеих ног, сотрясение головного мозга и другие травмы.

 

По данному факту проводится расследование.

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Теги: Кыштым ДТП Косой Мост

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