В Кыштыме сотрудники ГИБДД навестили детей-сирот

Вчера, 15:49 Категория: ГИБДД информирует

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В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Зимние каникулы» дорожные полицейские посетили центр помощи детям «Горизонт». Они пообщались с его воспитанниками и провели для детей викторину на знание Правил дорожного движения.

Девчонки и мальчишки отгадывали загадки про транспорт, рисовали дорожные знаки и отвечали на вопросы госавтоинспекторов. Встреча закончилась просмотром видеоролика на тему – «Основные правила дорожной безопасности пешехода зимой».

Кроме этого, гости напомнили воспитанникам «Горизонта» о необходимости светоотражающих элементов.