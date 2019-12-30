В Кыштыме разыскивают очевидца дорожно-транспортного происшествия
Вчера, 15:42 Категория: ГИБДД информирует
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Как ранее сообщалось на сайте «КР», в октябре прошлого года во время движения по улице Республики водитель маршрутного такси резко затормозил. В этот момент 73-летняя пассажирка упала со своего сиденья и получила травму.
В кыштымском отделе ГИБДД нашему сайту пояснили, что женщине причинён тяжкий вред здоровью.
Со слов потерпевшей в маршрутном такси ехал ещё один пассажир – женщина, которая села в автомобиль на остановке в центре и вышла на улице Комарова у магазина «Алекс».
Госавтоинспекция ищет очевидца данного ДТП.
Если кто-то обладает информацией об этом случае, их просят позвонить в отдел ГИБДД по телефону 8-(351-51) 4-46-42.