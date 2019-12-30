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В Кыштыме разыскивают очевидца дорожно-транспортного происшествия

Вчера, 15:42 Категория: ГИБДД информирует
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Как ранее сообщалось на сайте «КР», в октябре прошлого года во время движения по улице Республики водитель маршрутного такси резко затормозил. В этот момент 73-летняя пассажирка упала со своего сиденья и получила травму.

 

В кыштымском отделе ГИБДД нашему сайту пояснили, что  женщине причинён тяжкий вред здоровью.

 

Со слов потерпевшей в маршрутном такси ехал ещё один пассажир – женщина, которая села в автомобиль  на остановке в центре и вышла на улице Комарова у магазина «Алекс».

 

Госавтоинспекция ищет очевидца данного ДТП.

 

Если   кто-то обладает информацией об этом случае, их просят позвонить в отдел ГИБДД по телефону 8-(351-51) 4-46-42.

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Теги: Кыштым ДТП Травма в маршрутном такси

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