В Кыштыме восьмиклассница угодила под колёса автомобиля

Автор: КР от Сегодня, 15:41 Категория: ГИБДД информирует

Вчера днём в дорожно-транспортном происшествии на пешеходном переходе возле детской поликлиники пострадала 14-летняя жительница нашего города. С её слов, она шла из поликлиники домой. Подойдя к «зебре», девочка увидела приближающийся автомобиль. Иномарка стала притормаживать, и подросток начала переходить дорогу.

Однако в этот момент почувствовала удар машины в левую часть тела. Водитель форда остановился и сам доставил пострадавшую в приёмное отделение Кыштымской центральной городской больницы. Медики диагностировали у подростка перелом лучевой кости левой руки и рану лица.

По данному факту проводится проверка.