В Кыштыме отец подвёл своего сына под крупный штраф

Автор: КР от Сегодня, 11:59 Категория: ГИБДД информирует

На днях житель Кыштыма купил с рук ВАЗ-21099. За руль автомобиля он разрешил сесть 17-летнему сыну. Мол, до дома всего несколько метров, да и подростку такой «мастер-класс» только на пользу. Сам же отец прав на управление транспортом также не имеет: в прошлом году его лишили водительского удостоверения на полтора года за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Как только покупатели свернули с улицы Грибоедова на Аношкина, их остановили сотрудники ГИБДД. В отношении несовершеннолетнего составлен протокол по статье 12.7 Кодекса об административных правонарушениях – «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления». Теперь его семье придётся заплатить штраф – от пяти до пятнадцати тысяч рублей.