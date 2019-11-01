Под Кыштымом «француз» опрокинулся в кювет

Автор: КР от Сегодня, 08:28 Категория: ГИБДД информирует

В минувший понедельник на автодороге Долгодеревенское-Аргаяш-Кыштым житель нашего города, управляя Рено Логан, пошёл на обгон Тойоты.

Однако водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. После этого его машину занесло, и она столкнулась с Тойотой. От удара «француз» опрокинулся в кювет.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, в ДТП никто не пострадал. Владельцы обеих иномарок – жители Кыштыма.