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Под Кыштымом «француз» опрокинулся в кювет

Автор: КР от Сегодня, 08:28 Категория: ГИБДД информирует

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В минувший понедельник на автодороге Долгодеревенское-Аргаяш-Кыштым житель нашего города, управляя Рено Логан, пошёл на обгон Тойоты.

 

Однако водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. После этого его машину занесло, и она столкнулась с Тойотой. От удара «француз» опрокинулся в кювет.

 

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, в ДТП никто не пострадал. Владельцы обеих иномарок – жители Кыштыма.


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