Под Кыштымом столкнулись несколько машин

Автор: КР от Сегодня, 14:31 Категория: ГИБДД информирует

Фото группы "Я ОЧЕВИДЕЦ!!! г.Кыштым"

По информации главного управления МЧС по Челябинской области, авария произошла на третьем километре дороги Кыштым-Касли вчера утром в 8:30 часов.

Житель города Касли, управляя автомобилем «Volkswagen Polo» не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с внедорожником «Hyundai Terracan». За рулём находилась жительница этого же города.

В результате ДТП внедорожник выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовиком «Isuzu Elf». От удара грузовой автомобиль оказался в кювете.

Как сказали сайту «КР» в кыштымском отделе ГИБДД, водитель «Volkswagen Polo» находился в алкогольном опьянении. Причём в таком состоянии он сел за руль не в первый раз. Раньше он уже попадал в поле зрения госавтоинспекторов.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 Уголовного Кодекса РФ – «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Информацию о пострадавших получить не удалось.