В Кыштыме подросток разъезжал за рулём по ночному городу

Автор: КР от Вчера, 15:57 Категория: ГИБДД информирует

Подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Осенние каникулы». Оно проходило на территории нашего округа с 22 октября по 5 ноября.

За этот период госавтоинспекторы зарегистрировали 29 нарушений Правил дорожного движения детьми. В основном юные пешеходы перебегали проезжую часть в неположенном месте.

Кроме того, было проверено 155 транспортных средств, проведено 118 профилактических бесед с детьми и взрослыми о безопасности дорожного движения. Зафиксировано девять случаев нарушений правил перевозки детей. Пятеро водителей управляли автомобилями, находясь в нетрезвом состоянии.

По каждому такому факту составлены административные протоколы.

Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде Госавтоинспекции Марина Шнырёва, 17-летний житель нашего города был задержан полицейскими в ночное время. При этом он управлял автомобилем ВАЗ-21099. В отношении юноши составлен административный протокол. Теперь за езду без права управления транспортом ему придётся заплатить штраф.