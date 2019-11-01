В Кыштыме продолжится тестирование движения на главном перекрёстке города

Автор: КР от Вчера, 11:49 Категория: ГИБДД информирует

Как сказал сайту «КР» начальник кыштымского отдела ГИБДД Василий Алферов, изменение режима работы светофоров на перекрёстке улиц Ленина и Карла Либкнехта оправдало ожидания госавтоинспекторов. Пробки на этом участке стали редким явлением и возникают только в час пик. Пока много жалоб поступает от водителей, которые едут со стороны ЧГРЭС. Поэтому решено снова протестировать светофорные режимы в разные дни и часы.

На комиссии по безопасности дорожного движения был принят ряд важных решений.

Скоро на перекрёстке появится ещё один указатель – стрелка для поворота. На неё будут ориентироваться водители, которые едут по улице Карла Либкнехта. Администрация Кыштымского городского округа выделит на это 35 тысяч рублей.

– Проблему пробок со стороны района ЧГРЭС это не устранит, – отметил Василий Юрьевич. – Проблема будет решена только после расширения проезжей части от поворота с улицы Ленина в сторону района ЧГРЭС. В этом году работы не успеют провести. Но с администрацией городского округа достигнута договорённость, что в 2020 году проезжую часть по обеим полосам расширят.