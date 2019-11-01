В Кыштыме девочка-подросток угодила под колёса автомобиля

Автор: КР от Вчера, 10:02 Категория: ГИБДД информирует

В минувшее воскресенье в половине третьего дня на улице Малышева водитель, управляя автомобилем ВАЗ-213100, совершил наезд на девочку 2005 года рождения. Она переходила дорогу в неустановленном для перехода месте.

Как утверждают очевидцы ДТП, несовершеннолетняя шла по краю проезжей части и неожиданно стала переходить дорогу, даже не посмотрев по сторонам. Кроме того, она слушала музыку через наушники. Пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

Госавтоинспекция напоминает: на нерегулируемых пешеходных переходах выходить на проезжую часть можно только после того, как будет оценено расстояние до приближающихся транспортных средств.