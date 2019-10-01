В аварии на автодороге Тюбук – Кыштым пострадали несколько человек, в том числе ребёнок Автор: КР от Сегодня, 16:43 Категория: ГИБДД информирует 0 Фото предоставлено пресс-службой МО МВД России "Кыштымский" Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе кыштымской полиции, вчера на 40 километре автодороги Тюбук – Кыштым произошла авария. Двадцатилетний житель Озёрска на автомобиле ВАЗ-21120 пошёл на обгон. Выехав на полосу встречного движения, он столкнулся с минивэном «Volkswagen Transporter». За рулём находился житель Миасса. В машинах были пассажиры. В результате лобового столкновения пострадали четыре человека, один из них – ребёнок. Все доставлены в Кыштымскую городскую больницу. По данному факту проводится расследование. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить