В аварии на автодороге Тюбук – Кыштым пострадали несколько человек, в том числе ребёнок

Автор: КР от Сегодня, 16:43 Категория: ГИБДД информирует

Фото предоставлено пресс-службой МО МВД России "Кыштымский"

Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе кыштымской полиции, вчера на 40 километре автодороги Тюбук – Кыштым произошла авария. Двадцатилетний житель Озёрска на автомобиле ВАЗ-21120 пошёл на обгон. Выехав на полосу встречного движения, он столкнулся с минивэном «Volkswagen Transporter». За рулём находился житель Миасса. В машинах были пассажиры.

В результате лобового столкновения пострадали четыре человека, один из них – ребёнок. Все доставлены в Кыштымскую городскую больницу.

По данному факту проводится расследование.