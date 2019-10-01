В Кыштыме пешехода задержали за неуплату штрафов

Автор: КР от Вчера, 14:45 Категория: ГИБДД информирует

Сотрудники ГИБДД заметили нарушителя, когда тот переходил дорогу в неположенном месте. Был составлен административный протокол, предусматривающий штраф 500 рублей.

При проверке данных выяснилось, что местный житель не оплатил ещё два предыдущих штрафа. Они тоже были выписаны за переход проезжей части в неположенном месте.

Нарушителя доставили в полицию в комнату для административно задержанных, где он пробудет до тех пор, пока суд не вынесет решение о наказании. Жителю Кыштыма грозит арест до 15 суток.