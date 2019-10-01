В Кыштыме уборка территории у магазина обернулась для продавца штрафом

Автор: КР от Вчера, 13:33 Категория: ГИБДД информирует

Как сообщили сайту «КР» в кыштымском отделе ГИБДД, в отношении продавца торгового комплекса «Гранд», расположенного на улице Карла Либкнехта, составлен административный протокол по статье 12.33. Причиной стало умышленное создание помех в дорожном движении, а именно загрязнение дорожного покрытия.

Работник торгового комплекса очищал территорию от снега и перекидывал его на дорогу, что создало угрозу безопасности при движении автомобилей.

Теперь продавцу грозит штраф от пяти до десяти тысяч рублей.