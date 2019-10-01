В Кыштыме уборка территории у магазина обернулась для продавца штрафом Автор: КР от Вчера, 13:33 Категория: ГИБДД информирует 0 Как сообщили сайту «КР» в кыштымском отделе ГИБДД, в отношении продавца торгового комплекса «Гранд», расположенного на улице Карла Либкнехта, составлен административный протокол по статье 12.33. Причиной стало умышленное создание помех в дорожном движении, а именно загрязнение дорожного покрытия. Работник торгового комплекса очищал территорию от снега и перекидывал его на дорогу, что создало угрозу безопасности при движении автомобилей. Теперь продавцу грозит штраф от пяти до десяти тысяч рублей. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Вася Вчера, 15:11 Группа: Гости Регистрация: -- Статус: 0 комментариев 0 публикаций Правильно!!! У первой школы дядечка тоже любитель каждую зиму снег покидать на дорогу (причем прилично так) Так что, будем знать! 0