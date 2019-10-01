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В Кыштыме уборка территории у магазина обернулась для продавца штрафом

Автор: КР от Вчера, 13:33 Категория: ГИБДД информирует

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Как сообщили сайту «КР» в кыштымском отделе ГИБДД, в отношении продавца торгового комплекса «Гранд», расположенного на улице Карла Либкнехта, составлен административный протокол по статье 12.33. Причиной стало умышленное создание помех в дорожном движении, а именно загрязнение дорожного покрытия.

 

Работник торгового комплекса очищал территорию от снега и перекидывал его на дорогу, что создало угрозу безопасности при движении автомобилей.

 

Теперь продавцу грозит штраф от пяти до десяти тысяч рублей.


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  • Вася

  • Вчера, 15:11
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Правильно!!! У первой школы дядечка тоже любитель каждую зиму снег покидать на дорогу (причем прилично так) Так что, будем знать! 
 
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