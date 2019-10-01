В Кыштыме женщина получила травму в маршрутном такси

Автор: КР от Вчера, 11:17 Категория: ГИБДД информирует

Как сообщили сайту «КР» в кыштымской полиции, инцидент произошёл 6 октября около 15 часов. Во время движения по улице Республики, водитель маршрутного такси «Форд» резко нажал на тормоз. В этот момент 73-летняя пассажирка упала со своего сиденья и ударилась головой.

Пострадавшая обратилась в кыштымскую городскую больницу за медицинской помощью. У неё была диагностирована травма шейного отдела позвоночника.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование.

Госавтоинспекция Кыштыма просит местных жителей не пренебрегать элементарными правилами безопасности в общественном транспорте и держаться за поручни.