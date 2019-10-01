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В Кыштыме женщина получила травму в маршрутном такси

Автор: КР от Вчера, 11:17 Категория: ГИБДД информирует

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Как сообщили сайту «КР» в кыштымской полиции, инцидент произошёл 6 октября около 15 часов. Во время движения по улице Республики, водитель маршрутного такси «Форд» резко нажал на тормоз. В этот момент 73-летняя пассажирка упала со своего сиденья и ударилась головой.

 

Пострадавшая обратилась в кыштымскую городскую больницу за медицинской помощью. У неё была диагностирована травма шейного отдела позвоночника.

 

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование.

 

Госавтоинспекция Кыштыма просит местных жителей не пренебрегать элементарными правилами безопасности в общественном транспорте и держаться за поручни.


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  • вася

  • Вчера, 12:02
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А госавтоинспекция не хочет проверить как соблюдают ПДД водятлы этих маршруток?
 
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