В Кыштыме женщина получила травму в маршрутном такси Автор: КР от Вчера, 11:17 Категория: ГИБДД информирует 0 Как сообщили сайту «КР» в кыштымской полиции, инцидент произошёл 6 октября около 15 часов. Во время движения по улице Республики, водитель маршрутного такси «Форд» резко нажал на тормоз. В этот момент 73-летняя пассажирка упала со своего сиденья и ударилась головой. Пострадавшая обратилась в кыштымскую городскую больницу за медицинской помощью. У неё была диагностирована травма шейного отдела позвоночника. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование. Госавтоинспекция Кыштыма просит местных жителей не пренебрегать элементарными правилами безопасности в общественном транспорте и держаться за поручни. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата вася Вчера, 12:02 Группа: Гости Регистрация: -- Статус: 0 комментариев 0 публикаций А госавтоинспекция не хочет проверить как соблюдают ПДД водятлы этих маршруток? +2