В Кыштыме проверили новый режим работы светофоров на пересечении улиц Ленина и К. Либкнехта и внесли в него коррективы

Автор: КР от Вчера, 10:17 Категория: ГИБДД информирует

Администрация Кыштымского городского округа и местный отдел ГИБДД согласовали изменение режима работы светофоров на перекрёстке улиц Ленина и Карла Либкнехта.

Как ранее сообщалось на нашем сайте, планировалось, что автомобили, двигающиеся по улице Карла Либкнехта, будут проезжать перекрёсток по очереди. Пока для одной полосы загорится зелёный сигнал светофора, встречный поток будет стоять на красный сигнал.

Вчера прошло тестирование движения автотранспорта в новых условиях. Они не оправдали ожиданий.

– При интенсивном потоке возникли большие пробки. Поэтому поочерёдного движения через перекрёсток не будет. Автомобили, как и прежде, будут ехать одновременно по обеим полосам, – сказал сайту «КР» инспектор дорожного надзора кыштымского отдела ГИБДД Станислав Беляев.

Тем не менее, в режим работы светофоров внесены новые коррективы. Для транспорта, который едет по улице Карла Либкнехта со стороны ДК «Победа», зелёный цвет будет гореть на пять секунд дольше. В это время машины со стороны ЧГРЭС будут стоять на запрещающий сигнал.

По всем четырём пешеходным переходам горожане будут двигаться одновременно, пока автомобили стоят на красный цвет. Продолжительность пешеходной фазы составит 17 секунд.

Новый режим работы светофоров введут с понедельника, 14 октября. В этот день, с 7 до 9 часов, на перекрёстке будет дежурить экипаж ДПС.