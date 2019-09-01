В Кыштыме иногородний житель остался без машины Автор: КР от Сегодня, 12:45 Категория: ГИБДД информирует 0 Вчера вечером инспекторы ГИБДД остановили на улице Освобождения Урала в районе городской больницы автомобиль Лада Гранта. За рулём находился 25-летний житель Копейска с признаками алкогольного опьянения. – Он не отказывался от медицинского освидетельствования и проследовал в машину автоинспекторов. Показатель алкоголя составил 1,21 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха при допустимой норме 0,16, – сказал сайту «КР» и. о. инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения кыштымского отдела ГИБДД Александр Маркин. – Нарушителю грозит лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет и штраф 30 тысяч рублей. Его автомобиль поместили на специализированную стоянку. С начала года в Кыштыме задержано 79 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения. Десять из них попали в поле зрения ГИБДД повторно, что влечёт за собой возбуждение уголовного дела. Еженедельно с пятницы по воскресенье экипажи ДПС усиливают дежурства на дорогах по выявлению пьяных водителей. Сегодня состоится очередной рейд. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить