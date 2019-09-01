» » В Кыштыме дошкольники получили навыки безопасного поведения на дорогах

В Кыштыме дошкольники получили навыки безопасного поведения на дорогах

Автор: КР от Сегодня, 11:41 Категория: ГИБДД информирует

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

В нашем городе 15 сентября завершится профилактическое мероприятие «Внимание – дети!». В его рамках на базе детского сада № 5 прошёл муниципальный конкурс «Безопасное колесо – 2019» среди дошкольных образовательных организаций. В нём приняли участие воспитанники детских садов № 5, 20, 23, 24.


Вопросы и задания конкурса содержали в себе проверку знаний дорожных знаков, а также фигурное вождение велосипеда. В творческом выступлении юным велосипедистам предложили представить агитационный плакат о соблюдении правил дорожного движения.

 

Как сказали сайту «КР» в кыштымском отделе ГИБДД, все дети получили удостоверения велосипедистов и наборы светоотражателей. Выступления юных участников проходили в игровой форме.

 

Победителями конкурса стали воспитанники детского сада № 5. Второе место поделили воспитанники детских садов № 20 и 23. На третьем – детсад № 24.


Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter