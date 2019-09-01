В Кыштыме дошкольники получили навыки безопасного поведения на дорогах Автор: КР от Сегодня, 11:41 Категория: ГИБДД информирует 0 В нашем городе 15 сентября завершится профилактическое мероприятие «Внимание – дети!». В его рамках на базе детского сада № 5 прошёл муниципальный конкурс «Безопасное колесо – 2019» среди дошкольных образовательных организаций. В нём приняли участие воспитанники детских садов № 5, 20, 23, 24. Вопросы и задания конкурса содержали в себе проверку знаний дорожных знаков, а также фигурное вождение велосипеда. В творческом выступлении юным велосипедистам предложили представить агитационный плакат о соблюдении правил дорожного движения. Как сказали сайту «КР» в кыштымском отделе ГИБДД, все дети получили удостоверения велосипедистов и наборы светоотражателей. Выступления юных участников проходили в игровой форме. Победителями конкурса стали воспитанники детского сада № 5. Второе место поделили воспитанники детских садов № 20 и 23. На третьем – детсад № 24. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить