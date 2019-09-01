В Кыштыме госавтоинспекторы учат школьников переходить дорогу Автор: КР от Сегодня, 15:14 Категория: ГИБДД информирует 0 В нашем городе продолжается профилактическая операция «Внимание –дети!». С начала учебного года кыштымский отдел ГИБДД перешёл на усиленный вариант несения службы. Каждое утро вблизи образовательных учреждений и на оживлённых перекрёстках дежурят госавтоинспекторы. Во избежание несчастных случаев, они следят за тем, чтобы водители пропускали пешеходов. При необходимости помогают младшим школьникам переходить проезжую часть. – Работа в таком режиме продлится до 10 сентября, – сказал сайту «КР» и. о. инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения Александр Маркин. – На этой неделе для первоклассников всех школ сотрудники ГИБДД проводят классные часы по соблюдению правил дорожного движения. С начала года в Кыштыме двое детей пострадали в дорожно-транспортных происшествиях. Было выявлено 106 нарушений при перевозке несовершеннолетних и 146 детей попали в поле зрения полицейских, нарушая правила дорожного движения. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить