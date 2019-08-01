В Кыштыме госавтоинспекторы привлекут внимание пешеходов громкоговорителями Автор: КР от Вчера, 13:46 Категория: ГИБДД информирует 0 Сегодня в Кыштыме инспекторы ГИБДД проводят рейды на пешеходных переходах в местах наиболее интенсивного движения транспорта. Пользуясь громкоговорителями, автоинспекторы обращают внимание местных жителей на необходимость соблюдения правил дорожного движения, в том числе – на использование световозвращающих элементов в тёмное время суток. С начала этого года в Кыштыме произошло семь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали пешеходы, а всего в Челябинской области за этот же период 604 человека получили травмы, 63 пешехода погибло. Напоминаем, пешеходы обязаны переходить через дорогу только в специально отведённых местах. Когда в зоне видимости отсутствуют пешеходные дорожки или светофоры, разрешено пересекать проезжую часть под прямым углом ближе к краю дороги, где отсутствуют разделительная полоса или же ограждения. Штраф за переход дороги в неположенном месте составляет 500 рублей, а если водитель не пропустил пешехода, ему придётся заплатить от полутора до двух с половиной тысяч рублей. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить