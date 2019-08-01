В Кыштыме госавтоинспекторы привлекут внимание пешеходов громкоговорителями

Автор: КР от Вчера, 13:46 Категория: ГИБДД информирует

Сегодня в Кыштыме инспекторы ГИБДД проводят рейды на пешеходных переходах в местах наиболее интенсивного движения транспорта.

Пользуясь громкоговорителями, автоинспекторы обращают внимание местных жителей на необходимость соблюдения правил дорожного движения, в том числе – на использование световозвращающих элементов в тёмное время суток.

С начала этого года в Кыштыме произошло семь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали пешеходы, а всего в Челябинской области за этот же период 604 человека получили травмы, 63 пешехода погибло.

Напоминаем, пешеходы обязаны переходить через дорогу только в специально отведённых местах. Когда в зоне видимости отсутствуют пешеходные дорожки или светофоры, разрешено пересекать проезжую часть под прямым углом ближе к краю дороги, где отсутствуют разделительная полоса или же ограждения.

Штраф за переход дороги в неположенном месте составляет 500 рублей, а если водитель не пропустил пешехода, ему придётся заплатить от полутора до двух с половиной тысяч рублей.