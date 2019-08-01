Житель Кыштыма нарушил правила дорожного движения, а штраф придётся платить бывшей жене Автор: КР от Сегодня, 13:53 Категория: ГИБДД информирует 0 На улице Челюскинцев сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Ford Fusion, за рулём которого находился 32-летний житель нашего города. При проверке документов выяснилось, что мужчина лишён водительских прав, а собственником машины является бывшая жена. Бесправника поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей или арест до 15 суток. В отношении бывшей жены тоже был составлен протокол по части 3 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях за передачу управления транспортным средством лицу, лишённому права управления. Теперь и женщине придётся заплатить штраф 30 тысяч рублей за поездку бывшего мужа без прав. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить