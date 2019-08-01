В Кыштыме ГИБДД проверит водителей на загородных дорогах

Автор: КР от Сегодня, 11:31 Категория: ГИБДД информирует

Завтра, 23 августа, сотрудники ГИБДД проведут как на загородных, так и городских дорогах. Внимание будет приковано к перевозке детей.

С начала этого года в Кыштыме выявлено 107 нарушений, при которых водители перевозили несовершеннолетних без удерживающих устройств.

Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе кыштымского отдела ГИБДД, в таких случаях составляется протокол по части 3 статьи 12.23 Кодекса об административных правонарушениях. Штраф составляет три тысячи рублей.