В Кыштыме арестован водитель, который живёт по законам Советского Союза

Автор: КР от Вчера, 17:33 Категория: ГИБДД информирует

Вчера вечером инспекторы ГИБДД остановили 45-летнего жителя Кыштыма, который управлял автомобилем УАЗ Патриот.

Предъявить документы мужчина отказался. Полицейские предупредили, что согласно части 1 статьи 19.3 Кодекса об административных нарушениях, ему грозит штраф в сумме 500 рублей или арест на срок до 15 суток.

– Беседа не дала результата, поэтому пришлось задержать водителя за неповиновение законному требованию сотрудников полиции, – сказал сайту «КР» и. о. инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения кыштымского отдела ГИБДД Александр Маркин. – Суд назначил ему десять суток ареста. Мужчина объяснил свои действия тем, что не выполняет законы России, а живёт по законам Советского Союза.

Как выяснилось, водитель является злостным неплательщиком штрафов. За ним их числится девять.