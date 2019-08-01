В Кыштыме ГИБДД устроит наблюдение за мотоциклистами

Автор: КР от Сегодня, 12:07 Категория: ГИБДД информирует

На этой неделе госавтоинспекторы начнут профилактическое мероприятие «Мотоциклист». В ходе рейдов особое внимание они уделят мотоциклистам без шлемов, полисов ОСАГО, не говоря уже о тех, кто нарушает более серьёзные Правила дорожного движения. К таковым относятся управление мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения и без водительских удостоверений. Это же касается и водителей мопедов и скутеров.

Первый рейд пройдёт с 8 по 11 августа, второй – с 16-го по 18-е.

Как сообщил сайту «КР» и. о. инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения кыштымского отдела ГИБДД Александр Маркин, в этом году в нашем городе произошло три аварии с участием мототранспорта. Травмы получили трое водителей.