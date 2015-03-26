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В Кыштыме госавтоинспекторы проверят договоры купли-продажи автомобилей

Автор: КР от Сегодня, 15:10 Категория: ГИБДД информирует

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Сотрудники кыштымского отдела ГИБДД усилили внимание к проверке договоров купли-продажи автомобилей отечественной «классики» – от первой модели ВАЗа до седьмой.

 

Как сказал сайту «КР» и. о. инспектора по пропаганде кыштымского отдела ГИБДД Александр Маркин, в первую очередь проверки коснутся граждан ближнего зарубежья, которые зачастую ездят на автомобилях, относящихся к автохламу. Порой они садятся за руль, не имея прав на управление транспортом.

 

Так, в Кыштыме госавтоинспекторы остановили ВАЗ-2103. Водитель, гражданин Таджикистана, не предоставил никаких документов на машину. Её отправили на штрафстоянку, а на водителя составили административный протокол.

 

На следующий день за автомобилем пришёл якобы его владелец, тоже гражданин одной из стран ближнего зарубежья. При себе у него имелись ПТС и договор купли-продажи. При проверке документов был установлен прежний собственник продукта отечественного автопрома. Госавтоинспекторы, связавшись с ним, выяснили, что он не продавал машину пришедшему за ней мужчине.  Но и в полицию по угону не обращался.

 

В отношении лжевладельца составлен административный протокол. Ему грозит до полугода лишения водительских прав за управление незарегистрированным  транспортным средством.


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Цитата: Radishev
В Кыштыме госавтоинспекторы проверят договоры купли-продажи автомобилейЧушь какая-то, при чём тут ДКП, когда основным документом устанавливающим  правомочность эксплуатации автомобиля является СТС - свидетельство о регистрации транспортного средства, которе, в свою очередь, выписывают на основании ДКП и ПТС, и на это отпускается всего 10 дней с момента приобретения автомобиля.
Тут либо журналист не может толком написать, либо представитель ГИБДД чётко сформулировать мысль, впрочем, и то и другое напрямую относится к профессиональному соответствию и пишущего, и говорящего, и .... редактирующего.
Очень жаль, что приходится читать такие статьи.

Как известно, ДКП можно переписывать из раза в раз, на свой страх и риск, конечно. И зачастую, как пояснили в кыштымском отделе ГИБДД граждане именно так и делают. Таким образом, избегая постановку автомобиля на учёт и получения СТС. 
Мы прислушаемся к вашему отзыву в дальнейшем. Спасибо. 
Редакция "КР". 
 
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  • Регистрация: 3.11.2011
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  • 310 комментариев
  • 0 публикаций
В Кыштыме госавтоинспекторы проверят договоры купли-продажи автомобилей
Чушь какая-то, при чём тут ДКП, когда основным документом устанавливающим  правомочность эксплуатации автомобиля является СТС - свидетельство о регистрации транспортного средства, которе, в свою очередь, выписывают на основании ДКП и ПТС, и на это отпускается всего 10 дней с момента приобретения автомобиля.
Тут либо журналист не может толком написать, либо представитель ГИБДД чётко сформулировать мысль, впрочем, и то и другое напрямую относится к профессиональному соответствию и пишущего, и говорящего, и .... редактирующего.
Очень жаль, что приходится читать такие статьи.
 
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