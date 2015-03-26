В Кыштыме госавтоинспекторы проверят договоры купли-продажи автомобилей

Автор: КР от Сегодня, 15:10 Категория: ГИБДД информирует

Сотрудники кыштымского отдела ГИБДД усилили внимание к проверке договоров купли-продажи автомобилей отечественной «классики» – от первой модели ВАЗа до седьмой.

Как сказал сайту «КР» и. о. инспектора по пропаганде кыштымского отдела ГИБДД Александр Маркин, в первую очередь проверки коснутся граждан ближнего зарубежья, которые зачастую ездят на автомобилях, относящихся к автохламу. Порой они садятся за руль, не имея прав на управление транспортом.

Так, в Кыштыме госавтоинспекторы остановили ВАЗ-2103. Водитель, гражданин Таджикистана, не предоставил никаких документов на машину. Её отправили на штрафстоянку, а на водителя составили административный протокол.

На следующий день за автомобилем пришёл якобы его владелец, тоже гражданин одной из стран ближнего зарубежья. При себе у него имелись ПТС и договор купли-продажи. При проверке документов был установлен прежний собственник продукта отечественного автопрома. Госавтоинспекторы, связавшись с ним, выяснили, что он не продавал машину пришедшему за ней мужчине. Но и в полицию по угону не обращался.

В отношении лжевладельца составлен административный протокол. Ему грозит до полугода лишения водительских прав за управление незарегистрированным транспортным средством.