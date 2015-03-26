В Кыштыме госавтоинспекторы проверят договоры купли-продажи автомобилей Автор: КР от Сегодня, 15:10 Категория: ГИБДД информирует 0 Сотрудники кыштымского отдела ГИБДД усилили внимание к проверке договоров купли-продажи автомобилей отечественной «классики» – от первой модели ВАЗа до седьмой. Как сказал сайту «КР» и. о. инспектора по пропаганде кыштымского отдела ГИБДД Александр Маркин, в первую очередь проверки коснутся граждан ближнего зарубежья, которые зачастую ездят на автомобилях, относящихся к автохламу. Порой они садятся за руль, не имея прав на управление транспортом. Так, в Кыштыме госавтоинспекторы остановили ВАЗ-2103. Водитель, гражданин Таджикистана, не предоставил никаких документов на машину. Её отправили на штрафстоянку, а на водителя составили административный протокол. На следующий день за автомобилем пришёл якобы его владелец, тоже гражданин одной из стран ближнего зарубежья. При себе у него имелись ПТС и договор купли-продажи. При проверке документов был установлен прежний собственник продукта отечественного автопрома. Госавтоинспекторы, связавшись с ним, выяснили, что он не продавал машину пришедшему за ней мужчине. Но и в полицию по угону не обращался. В отношении лжевладельца составлен административный протокол. Ему грозит до полугода лишения водительских прав за управление незарегистрированным транспортным средством. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата 9193022937 Сегодня, 16:48 Группа: Главные редакторы Регистрация: 26.03.2015 Статус: 17 комментариев 0 публикаций Цитата: RadishevВ Кыштыме госавтоинспекторы проверят договоры купли-продажи автомобилейЧушь какая-то, при чём тут ДКП, когда основным документом устанавливающим правомочность эксплуатации автомобиля является СТС - свидетельство о регистрации транспортного средства, которе, в свою очередь, выписывают на основании ДКП и ПТС, и на это отпускается всего 10 дней с момента приобретения автомобиля. Тут либо журналист не может толком написать, либо представитель ГИБДД чётко сформулировать мысль, впрочем, и то и другое напрямую относится к профессиональному соответствию и пишущего, и говорящего, и .... редактирующего. Очень жаль, что приходится читать такие статьи. Как известно, ДКП можно переписывать из раза в раз, на свой страх и риск, конечно. И зачастую, как пояснили в кыштымском отделе ГИБДД граждане именно так и делают. Таким образом, избегая постановку автомобиля на учёт и получения СТС. Мы прислушаемся к вашему отзыву в дальнейшем. Спасибо. Редакция "КР". 0 Цитата Radishev Сегодня, 16:38 Группа: Посетители Регистрация: 3.11.2011 Статус: 310 комментариев 0 публикаций В Кыштыме госавтоинспекторы проверят договоры купли-продажи автомобилей Чушь какая-то, при чём тут ДКП, когда основным документом устанавливающим правомочность эксплуатации автомобиля является СТС - свидетельство о регистрации транспортного средства, которе, в свою очередь, выписывают на основании ДКП и ПТС, и на это отпускается всего 10 дней с момента приобретения автомобиля. Тут либо журналист не может толком написать, либо представитель ГИБДД чётко сформулировать мысль, впрочем, и то и другое напрямую относится к профессиональному соответствию и пишущего, и говорящего, и .... редактирующего. Очень жаль, что приходится читать такие статьи. 0