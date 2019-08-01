В Кыштыме водителя привлекли к ответственности, приравняв лекарство к алкоголю

Автор: КР от Сегодня, 11:15 Категория: ГИБДД информирует

Как ранее сообщалось на сайте «КР», в июле на перекрёстке улиц Ленина и Карла Либкнехта столкнулись автомобили ВАЗ 2104 и Mitsubishi Lancer.

Все участники ДТП были отправлены на медицинское освидетельствование. Результаты показали, что водитель отечественного автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако, по его словам, он не принимал спиртное. Всему виной оказался медицинский препарат, который мужчина принял незадолго до того, как сел за руль.

Тем не менее, как сообщили сайту «КР» в пресс-службе кыштымской полиции, ему придётся заплатить штраф до 30 тысяч рублей. Также он будет лишён права управления машиной на срок от полутора до двух лет.