В Кыштыме из-за неработающего светофора на главном перекрёстке города произошла авария

Автор: КР от Сегодня, 16:41 Категория: ГИБДД информирует

Вчера сломался светофор на перекрёстке улиц Ленина и Карла Либкнехта. Это обстоятельство побудило водителей вспоминать Правила дорожного движения. Но получилось не у всех.

Местный житель 1957 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2104, двигался по главной – улице Ленина. На перекрёстке в правый бок автомобиля влетела иномарка. За рулём «Митсубиси Лансер» находилась жительница Златоуста 1999 года рождения.

Как сказал сайту «КР» и. о. инспектора по пропаганде ГИБДД Александр Маркин, в результате столкновения пассажирка отечественного автомобиля получила ушибы различной тяжести.

После заключения медицинской экспертизы в отношении виновницы аварии будет избрано наказание по статье 12.24 КоАП. Ей грозит штраф в размере от двух с половиной до 25 тысяч рублей и лишение прав до двух лет.