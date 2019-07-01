В Кыштыме нетрезвым водителям будет несдобровать

Автор: КР от Сегодня, 15:02 Категория: ГИБДД информирует

В предстоящую пятницу, 19 июля, в вечернее время наряды дорожно-постовой службы проведут на улицах Кыштыма рейд. В первую очередь госавтоинспекторы будут проверять водителей на трезвость.

В Челябинской области увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с виновниками, которыми становятся те, кто садится за руль в нетрезвом виде. С начала года произошло 148 таких ДТП. В них погибли 19 человек, ещё 219 получили травмы различной степени тяжести.

Как сказал сайту «КР» и. о. инспектора по пропаганде кыштымского отдела ГИБДД Александр Маркин, в нашем городе с начала года по вине нетрезвого водителя произошло одно дорожно-транспортное происшествие. В нём пострадал пешеход. Водитель привлечён к административной ответственности.