Водители Кыштыма пренебрегают мерами безопасности собственных детей

Автор: КР от Вчера, 11:14 Категория: ГИБДД информирует

Сотрудники ГИБДД усилили контроль на дорогах. В пятницу, 5 июля, наряды госавтоинспекторов дежурили на выезде из Кыштыма в сторону Челябинска.

За перевозку несовершеннолетних без автокресел и удерживающих устройств в ходе рейда были оштрафованы четверо водителей. Каждый из них теперь заплатит по три тысячи рублей.

Как сообщили сайту «КР» в кыштымском отделе ГИБДД, с начала года в нашем городе за это нарушение привлечено к ответственности 87 водителей.

Усиленный контроль ГИБДД вызван увеличением числа аварий с участием детей. В июне в результате дорожно-транспортных происшествий в Челябинской области пострадали 65 несовершеннолетних.