В Кыштыме за рулём маршрутного такси находился мужчина, у которого никогда не было водительских прав

Автор: КР от 2-07-2019, 17:26 Категория: ГИБДД информирует

Экипаж дорожно-патрульной службы заметил в районе городской больницы маршрутное такси, водитель которого не включил фары ближнего света.

Проехав за автомобилем до конечной остановки, автоинспекторы попросили мужчину, находившегося за рулём, предъявить документы.

Оказалось, что у 37-летнего местного жителя их не было при себе. Более того, он вообще никогда не получал водительское удостоверение.

Выяснилось, что водитель, официально трудоустроенный в маршрутном такси, попросил своего знакомого поработать за него некоторое время. При этом владелец маршрутки был не в курсе такой перестановки кадров.

Как сообщил сайту «КР» и. о. инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения кыштымского отдела ГИБДД Александр Маркин, на обоих приятелей составлены протоколы за административное правонарушение.

Бесправник заплатит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. А водитель, трудоустроенный официально, раскошелится на 30 тысяч рублей.